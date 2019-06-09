Специалисты проанализировали самые вероятные причины гибели человечества

Интернет-маркетинговое агентство Blueclaw подготовило список наиболее сильных угроз существованию человечества. В списке эпидемии, изменения климата и ядерная угроза.

Аналитики подсчитали, что в результате глобальных изменений климата через 2 136 лет может настать конец света. За это время средняя температура на Земле вырастет на 44°С. Глобальное потепление приведет к окончательному потопу — суша скроется под водой, передает РБК.

Еще одной угрозой являются эпидемии. Среди опасных заболеваний специалисты перечисляют туберкулез, малярию, сезонный грипп, лихорадку Эбола и другие. По подсчетам Blueclaw, вирус туберкулеза может истребить человечество за 4 812 лет.

Ядерная катастрофа также несет опасность для людей. Ситуация ухудшилась после напряжения отношений США и России и выхода стран из ДРСМД. В феврале 2021 года истекает основополагающий договор между Россией и США об ограничении ядерных вооружений. На сегодняшний момент Москва и Вашингтон далеки от продления договора.

Аналитики не сбрасывают со счетов и столкновение Земли с астероидом. По расчетам инженеров, падение кометы диаметром около 11 км может убить 8 млрд человек. Такого небесного тела хватит, чтобы уничтожить человечество.