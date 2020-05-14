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Попова: в России остановлен рост числа заболевших COVID-19

17:45, 14.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова: в России остановлен рост числа заболевших COVID-19
Фото: kremlin.ru

На сегодняшний день в России удалось остановить рост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», — рассказала она в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент из передачи появился в соцсети ведущего Павла Зарубина.

Напомним, за последние сутки в России выявили 9 974 новых случая коронавируса. Отмечается, что впервые за долгое время число заболевших начало убывать. Из больниц выписали 5 527 выздоровевших человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 252 245, а выздоровевших — до 53 530 человек.

Зафиксированы еще 93 новых смертельных случая, всего от коронавируса умерли 2 305 россиян.

ОбществоМедицина
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