Главное о коронавирусе на 14 мая: Нагуманов на самоизоляции, у Пескова пневмония, у Морозова умер помощник

В КазХимНИИ делают комбинезоны для защиты от коронавируса

За последние сутки в Татарстане подтвердился 61 новый случай COVID-19. 20 человек госпитализированы, 41 лечится дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).

Всего в Татарстане зарегистрировано 1 980 случаев, семь человек умерли. Выздоровели за весь период 843 пациента (+103 за последние сутки).

Татарстан на 13-м месте по числу заболевших среди регионов России.



Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов ушел на режим полной самоизоляции на 14 дней — его помощник Анзар Юнусов заразился COVID-19.

Тимур Нагуманов ушел на режим полной самоизоляции на 14 дней. Фото tatarstan.ru

Пензенский нерпинарий, гастролирующий по Татарстану, из-за пандемии коронавируса застрял в Бугульме и остался без средств к существованию. Администратор шоу устроился работать в такси, чтобы помочь прокормить животных.

Никто из парламентариев от Татарстана в Госдуме не заразился коронавирусом, заявил депутат Айрат Фаррахов.

В Татарстане у беременных женщин может появиться право уходить на оплачиваемый больничный в период пандемии коронавируса. Вопрос прорабатывает депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

В весенний призыв из Татарстана на срочную службу отправят 3,1 тыс. призывников, из Казани в армию отправятся 680 солдат. Все они по приезде в воинские части пройдут 14-дневный карантин.

В весенний призыв из Татарстана на срочную службу отправят 3,1 тыс. призывников. Фото Олега Тихонова

«Росхимзащита» (входит госкорпорацию «Ростех») изготовила в КазХимНИИ многоразовые комбинезоны для защиты от коронавируса. Костюмы, кроме Татарстана, уже отгружены в 12 регионов страны.

Сенатор от Татарстана Олег Морозов рассказал о смерти своего помощника Шамиля Ильясова от коронавирусной инфекции.

В Казани проходят рейды полицейских в общественном транспорте и магазинах. Людей проверяют на ношение масок и перчаток.

В Москве более 60% смертей не вошли в официальную статистику

За последние сутки в России выявлено 9 974 новых случая коронавируса. Впервые за долгое время число заболевших пошло на убыль. Из больниц по выздоровлению выписали 5 527 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 252 245, а выздоровевших — до 53 530 человек.

Зафиксированы еще 93 новых смертельных случая. На данный момент от коронавируса умерли 2 305 россиян.



Топ регионов России по числу заболевших:



Более 60% смертей пациентов с COVID-19 не вошли в официальную статистику, так как их причиной стали другие заболевания. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы.

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова двусторонняя пневмония.

В Москве от коронавируса вылечилась 100-летняя Пелагея Пояркова.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, пассажиры самолетов и бортпроводники в России будут носить маски и перчатки.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия вышла на ту систему, которая позволяет держать баланс поступивших и выписывающихся пациентов из клиник.

В РЖД продлили возможность дистанционного возврата билетов на поезда дальнего следования отправлением до 1 июля.

Роспотребнадзор может запретить в школе общение между классами во время перемен и прогулок. Планируется закрепить за каждым классом один кабинет и там проводить все уроки.

Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Управления делами президента России, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

Евгений Комаровский назвал слезы мощным фактором неспецифической иммунной защиты. Фото: vk.com/eokomarovskiy

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал слезы мощным фактором неспецифической иммунной защиты. Поэтому часто плачущие дети болеют реже, так как, по сути, промывают нос лизоцимом, универсальным противовирусным белком. Комаровский рекомендовал обратить внимание на хрен, который «вышибает слезу» в отличие от «заморского имбиря».

В России отменили ОГЭ. ЕГЭ вновь перенесли, сдавать его будут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Возможно, это будет происходить в дистанционном формате.

За время изоляции россияне выиграли в лотереях 2,5 миллиарда рублей.

В Санкт-Петербурге решили не выдавать жителям маски и перчатки, а перечислять деньги на их покупку. Беглов объяснил это тем, что в Питере много приезжих, и отделять своих от чужих при прямой раздаче масок затруднительно.

В США мясо доступно только богатым

По состоянию на 10.20 (мск), число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 4 348 308. Умерли 297 232 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших на первом месте по-прежнему находятся США (1 390 764). На второй строчке — Россия (242 271, данные еще не обновлялись). Тройку замыкает Великобритания (230 985). На четвертом месте — Испания (228 691). На пятой строчке — Италия (222 104).

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против Китая, если тот откажется расследовать причины распространения коронавируса.

Пекин крайне недоволен позицией США по вопросу причастности Китая к распространению COVID-19 и готовит ответные санкции.

В Италии выздоровели более половины заболевших коронавирусом.

Швейцария к середине июня планирует открыть границы с Германией, Францией и Австрией. Открытие границы с Италией пока не предусмотрено.

В США мясо превратилось в пищу для богатых, остальные американцы не могут его себе позволить, пишет Bloomberg.

Ученые из США сообщили, что кошки могут заражать друг друга коронавирусом. Даже если у инфицированных питомцев нет ни чихания, ни кашля, ни температуры.

В Китае выпустили рекомендации по открытию кинотеатров.

Лилия Ахкиямова