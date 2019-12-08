В Альметьевске реконструкция очистных сооружении завершится в 2020 году

В Альметьевске реконструкцию очистных сооружении планируют завершить в 2020 году.

Объект эксплуатировался без капитального ремонта более 45 лет, в 2017-2018 годах была разработана проектно-сметная документация на реконструкцию сооружении.

Так, был построен цех с современным оборудованием для механического обезвоживания осадка сточных вод, также провели реконструкцию аэротенка и двух бассейнов перемешивания.

Помимо этого, завершилось строительство нового узла механической очистки, состоящего из здания с решетками грубой и тонкой очистки, аэрируемых песколовок. В этом году на объекте возвели два дополнительных вторичных отстойников, провели монтаж технологического оборудования и установили новую центробежную турбовоздуходувку в здании воздуходувной станции, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее сообщалось, что в Алексеевске строят новые очистные сооружения, их введут в эксплуатацию летом 2020 года.