В Альметьевске реконструкция очистных сооружении завершится в 2020 году
В Альметьевске реконструкцию очистных сооружении планируют завершить в 2020 году.
Объект эксплуатировался без капитального ремонта более 45 лет, в 2017-2018 годах была разработана проектно-сметная документация на реконструкцию сооружении.
Так, был построен цех с современным оборудованием для механического обезвоживания осадка сточных вод, также провели реконструкцию аэротенка и двух бассейнов перемешивания.
Помимо этого, завершилось строительство нового узла механической очистки, состоящего из здания с решетками грубой и тонкой очистки, аэрируемых песколовок. В этом году на объекте возвели два дополнительных вторичных отстойников, провели монтаж технологического оборудования и установили новую центробежную турбовоздуходувку в здании воздуходувной станции, передает пресс-служба Минэкологии РТ.
Ранее сообщалось, что в Алексеевске строят новые очистные сооружения, их введут в эксплуатацию летом 2020 года.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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