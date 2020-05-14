Коронавирус обвалил рынок потребительских кредитов в Татарстане втрое

Падение по России — 60%, по Татарстану — 63%

Согласно статистике, собранной Национальным бюро кредитных историй от 4 000 российских кредиторов, в апреле количество выданных потребительских кредитов в России упало на 60% по сравнению с маем. Обвал показали абсолютно все регионы.

По абсолютному количеству выданных кредитов лидирует Москва (30 047 единиц), на третьей позиции — Башкортостан (20 699 кредитов). Татарстан — на седьмом месте с 17 216 выданными кредитами, но по процентному падению рынка потребкредитов за апрель он опережает шестерых своих предшественников.

В апреле в республике падение составило 63,2%, это пятое место по глубине падения среди топ-30 регионов с максимальным количеством выданных потребительских кредитов. Лидеры по падению — Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66,0%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края.

Регион март 2020, ед. апрель 2020, ед. Изменение, % 1 Москва 69 473 30 047 -56,8% 2 Московская область 61 894 25 328 -59,1% 3 Республика Башкортостан 49 571 20 699 -58,2% 4 Свердловская область 46 749 20 313 -56,5% 5 Санкт-Петербург 44 346 17 836 -59,8% 6 Кемеровская область 35 243 17 646 -49,9% 7 Республика Татарстан 46 809 17 216 -63,2%

По сравнению с апрелем 2019 года сокращение по России оказалось еще серьезнее: на 63,7%. Аналитики НБКИ сравнивают его с обвалом января 2015 года, когда выдача потребкредитов снизилась на 61,3% к январю 2014-го.

«Текущая ситуация в розничном кредитовании, безусловно, шоковая, — полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Падение выдачи по потребительским кредитам в апреле составило 60%. При этом онлайн-кредитование продолжает работать с небольшим снижением, а многие лидеры рынка даже нарастили свои объемы по сравнению с мартом 2020 года. В свою очередь, офлайн-кредитование в прошлом месяце, по сути, «встало».

Банк не может оценить платежеспособность клиента

Евгений Надоршин, главный экономист «ПФ Капитал», поделился с «Реальным временем» своим видением ситуации. Он считает, что виноваты в обвале две главные причины — банки больше не могут быть уверенными в платежеспособности своих клиентов, а клиенты не могут физически прийти в банк из-за самоизоляции.

«Во-первых, банки стали менее охотно выдавать потребительские кредиты — вплоть до того, что некоторые из них выдачу потребкредитов вообще приостановили. Дело в том, что каждая заявка проходит через формализованную скоринговую систему, и одобрение на выдачу происходит на основании вполне формальных показателей. Но если вы сейчас приносите НДФЛ за прошлый год или даже за февраль 2020 года, то банк уже не в состоянии объективно оценить вашу платежеспособность. Он не знает, изменились ли у вас условия в связи с коронавирусом, и если изменились, то как. Сейчас у многих ухудшается платежеспособность, люди, к сожалению, теряют работу. Поэтому при оценке платежеспособности клиента банки испытывают большую неопределенность. Поэтому сейчас они очень осторожничают с выдачей кредитов.



Относительно комфортный заемщик для банка сейчас — либо клиент с зарплатным проектом в этой же кредитной организации, либо с внушительным депозитом. То есть тот, о чьих доходах банк знает в реальном времени, а не по итогам справки за прошлый год. Элемент неопределенности резко вырос, и прошлая информация о доходах клиента резко потеряла для банка актуальность. А детально изучать обстоятельства по каждому клиенту у банков просто нет ресурсов — это же миллионы заявок по всей стране, вручную это не разбирается.

И еще один важный акцент: если до сих пор люди брали потребительские кредиты, как правило, чтобы улучшить свой уровень комфорта (купить машину, телевизор, съездить в отпуск), то сейчас для многих это становится способом обеспечить жизнедеятельность. В ситуации, если у человека есть сбережения, он, оставшись без работы и зарплаты, скорее начнет тратить накопленное на черный день. А кредит брать пойдет, скорее всего, тот, у кого нет накоплений, и никто не может гарантировать, что он сможет выплачивать взятый кредит в ближайшие месяцы. При этом банку важнее избежать риска накопления плохих кредитов, чем потерять потенциальную прибыль от проданного кредитного продукта.

Во-вторых, для выдачи и взятия кредитов в апреле появилось чисто механическое препятствие. Ведь в режиме самоизоляции поход в банк превращается в квест. Вот представьте: вы решите пойти в банк за кредитом в 50 тысяч, а по дороге нарветесь на региональный штраф в 4 тысячи рублей, а потом еще и на федеральный в 30 тысяч. При этом далеко не все банки могут обеспечить процесс онлайн-выдачи кредита совершенно без необходимости очного обращения. Приличная часть работы по получению и выдаче кредита происходит не в онлайн, а офлайн, при личном обращении. А в ситуации, когда отделения банков резко сократили приемные часы, а люди не рискуют выходить из дома, речи о сохранении прежней активности быть не может».

Людмила Губаева