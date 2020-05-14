Коронавирус обвалил рынок потребительских кредитов в Татарстане втрое
Падение по России — 60%, по Татарстану — 63%
Согласно статистике, собранной Национальным бюро кредитных историй от 4 000 российских кредиторов, в апреле количество выданных потребительских кредитов в России упало на 60% по сравнению с маем. Обвал показали абсолютно все регионы.
По абсолютному количеству выданных кредитов лидирует Москва (30 047 единиц), на третьей позиции — Башкортостан (20 699 кредитов). Татарстан — на седьмом месте с 17 216 выданными кредитами, но по процентному падению рынка потребкредитов за апрель он опережает шестерых своих предшественников.
В апреле в республике падение составило 63,2%, это пятое место по глубине падения среди топ-30 регионов с максимальным количеством выданных потребительских кредитов. Лидеры по падению — Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66,0%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края.
Регион
март 2020, ед.
апрель 2020, ед.
Изменение, %
1
Москва
69 473
30 047
-56,8%
2
Московская область
61 894
25 328
-59,1%
3
Республика Башкортостан
49 571
20 699
-58,2%
4
Свердловская область
46 749
20 313
-56,5%
5
Санкт-Петербург
44 346
17 836
-59,8%
6
Кемеровская область
35 243
17 646
-49,9%
7
Республика Татарстан
46 809
17 216
-63,2%
По сравнению с апрелем 2019 года сокращение по России оказалось еще серьезнее: на 63,7%. Аналитики НБКИ сравнивают его с обвалом января 2015 года, когда выдача потребкредитов снизилась на 61,3% к январю 2014-го.
Банк не может оценить платежеспособность клиента
«Во-первых, банки стали менее охотно выдавать потребительские кредиты — вплоть до того, что некоторые из них выдачу потребкредитов вообще приостановили. Дело в том, что каждая заявка проходит через формализованную скоринговую систему, и одобрение на выдачу происходит на основании вполне формальных показателей. Но если вы сейчас приносите НДФЛ за прошлый год или даже за февраль 2020 года, то банк уже не в состоянии объективно оценить вашу платежеспособность. Он не знает, изменились ли у вас условия в связи с коронавирусом, и если изменились, то как. Сейчас у многих ухудшается платежеспособность, люди, к сожалению, теряют работу. Поэтому при оценке платежеспособности клиента банки испытывают большую неопределенность. Поэтому сейчас они очень осторожничают с выдачей кредитов.
Относительно комфортный заемщик для банка сейчас — либо клиент с зарплатным проектом в этой же кредитной организации, либо с внушительным депозитом. То есть тот, о чьих доходах банк знает в реальном времени, а не по итогам справки за прошлый год. Элемент неопределенности резко вырос, и прошлая информация о доходах клиента резко потеряла для банка актуальность. А детально изучать обстоятельства по каждому клиенту у банков просто нет ресурсов — это же миллионы заявок по всей стране, вручную это не разбирается.
И еще один важный акцент: если до сих пор люди брали потребительские кредиты, как правило, чтобы улучшить свой уровень комфорта (купить машину, телевизор, съездить в отпуск), то сейчас для многих это становится способом обеспечить жизнедеятельность. В ситуации, если у человека есть сбережения, он, оставшись без работы и зарплаты, скорее начнет тратить накопленное на черный день. А кредит брать пойдет, скорее всего, тот, у кого нет накоплений, и никто не может гарантировать, что он сможет выплачивать взятый кредит в ближайшие месяцы. При этом банку важнее избежать риска накопления плохих кредитов, чем потерять потенциальную прибыль от проданного кредитного продукта.
Во-вторых, для выдачи и взятия кредитов в апреле появилось чисто механическое препятствие. Ведь в режиме самоизоляции поход в банк превращается в квест. Вот представьте: вы решите пойти в банк за кредитом в 50 тысяч, а по дороге нарветесь на региональный штраф в 4 тысячи рублей, а потом еще и на федеральный в 30 тысяч. При этом далеко не все банки могут обеспечить процесс онлайн-выдачи кредита совершенно без необходимости очного обращения. Приличная часть работы по получению и выдаче кредита происходит не в онлайн, а офлайн, при личном обращении. А в ситуации, когда отделения банков резко сократили приемные часы, а люди не рискуют выходить из дома, речи о сохранении прежней активности быть не может».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым