Вице-губернатор Краснодарского края предложил брать деньги за проживание в обсерваторах

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко предложил брать деньги с россиян, которых на 14 дней помещают в обсерваторы.

По его мнению, люди приезжают, чтобы две недели на гособеспечении посидеть в обсерваторе, а потом продолжить отдых на курорте, пишет «Юга.ру».

Для тех, кто намеренно приезжает в Краснодарский край во время карантина, Алексеенко предложил сделать проживание в обсерваторе платным.

«Потому что получается, хорошо устроились», — сказал чиновник.

В Татарстане прибывшие из-за границы туристы проходят обсервацию в санаториях «Васильевский» и «Ливадия».