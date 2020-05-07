Туристы из Турции и Гоа покинули санаторий «Васильевский» и поблагодарили врачей

Фото: пресс-служба Казанского аэропорта

Туристы из Турции и штата Гоа (Индия), проходившие обсервацию в санатории «Васильевский», покинули его и поблагодарили персонал и медиков за работу.

Как сообщает пресс-служба Зеленодольского района, 5 мая 171 человек покинул санаторий, у каждого дважды взят анализ на COVID-19. Результат единый у всех: коронавирус не обнаружен.

«Все очень понравилось, очень вкусная еда, прекрасное отношение. Это был не просто обсерватор, а настоящий санаторий! Если вы думаете, куда поехать: на Мальдивы, Гоа или в обсерватор, то приезжайте в санаторий «Васильевский», — поделился турист из штата Гоа Александр.

Ранее пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова заявляла, что ни у кого из заселенных в обсерватор в санатории «Васильевский» пассажиров бортов из Турции и Индии не обнаружен коронавирус.