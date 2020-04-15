Прибывших из Таиланда татарстанцев разместят в обсерваторе

Фото: Реальное время

Прибывшие из Таиланда в Казань россияне пройдут самоизоляцию в обсерваторе. Таким образом власти РТ отреагировали на возмущение жителей Татарстана.

О том, что туристы проведут самоизоляцию не дома, рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Многие самоизолированные, приехавшие из-за рубежа, нарушают карантин и жители по всей России на это болезненно реагируют. Поэтому с 14 апреля мы предусмотрели изоляцию вернувшихся из-за границы в обсервации. Такие меры сейчас вводятся по всей стране», — передает слова Фазлеевой «Вечерняя Казань».

Разместят возвращающихся из Таиланда туристов в санатории «Ливадия», где зимой проходили изоляцию китайские студенты.

Ранее «Реальное время» сообщало, что 16 апреля из Таиланда прибудут 150 жителей Татарстана. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом РТ.

