Прибывших из Таиланда татарстанцев разместят в обсерваторе
Прибывшие из Таиланда в Казань россияне пройдут самоизоляцию в обсерваторе. Таким образом власти РТ отреагировали на возмущение жителей Татарстана.
О том, что туристы проведут самоизоляцию не дома, рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
«Многие самоизолированные, приехавшие из-за рубежа, нарушают карантин и жители по всей России на это болезненно реагируют. Поэтому с 14 апреля мы предусмотрели изоляцию вернувшихся из-за границы в обсервации. Такие меры сейчас вводятся по всей стране», — передает слова Фазлеевой «Вечерняя Казань».
Разместят возвращающихся из Таиланда туристов в санатории «Ливадия», где зимой проходили изоляцию китайские студенты.
Ранее «Реальное время» сообщало, что 16 апреля из Таиланда прибудут 150 жителей Татарстана. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом РТ.
комментарии
1.1. лекарства;
1.2. средств защиты (на сегодняшний момент уже три месяца на эту тему трепимся, а маски (наконец раскопал) в интернете предлагают от ДВУХСОТ ПЯТИДЕСЯТИ рэ);
1.3. утверждённой КАК ПОЛОЖЕНО системы тестирования;
2. будьте любезны, скажите пожалуйста где в законодательстве прописано понятие "САМОИЗОЛЯЦИЯ". Так как это весьма существенный момент для третьей ветви власти - судебной. Ну и для нас, которых уже судят за нарушения данной самоизоляции. Ну и вкупе с этим о расстоянии э социальном (нашли же термин б... д... м...!!!);
3. пояснение - вчера зашёл в учреждение, начал уклоняться ВПРАВО (я ж не англичанин) от двух тёток прущихся прямо на меня, естественно ожидая, что они пойдут влево от меня. Но они оказались британскими шпиёнками? или туристами? и пошли для себя НАЛЕВО. то есть прямо на меня. Я встал, они прошли в полуметре от меня по своим эвидимо туристическим или шпиёнским делам держась друг за друга;
4. так где правила выдерживания социального состояния?
5. о понятии "самоизоляция" в интернете:
5.1. "Так, с 19 марта 14-дневной изоляции подлежат все въезжающие на территорию РФ лица, причем в случае невозможности ее осуществления в домашних условиях региональные власти должны организовать этим гражданам карантин в условиях обсерватора.(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019").
5.2. См. Временные рекомендации по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции, направленные письмом Роспотребнадзора от 11 февраля 2020 г. N 02/2037-2020-32
6. термин "обсерватор" как в словаре иностранных слов, так и в МНОГОЧИСЛЕННЫХ словарях медицинских терминал НЕ НАШЁЛ, но есть в в вышеназванном письме жаргонное творение наших спецов: "1.1 Обсерваторы, специально приспосабливаемые учреждения для изоляции и медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции. Развертывают в любых учреждениях, в которых могут быть соблюдены требования по изоляции, обработке стоков, охраны территории, находящиеся в отдаленном расстоянии от крупных городов (санатории, профилактории, реабилитационные центры и пр.)"
7. не знаю как читали и сколько читали :"1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации): 1.1. Обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.
1.2. При организации изоляции обеспечить её осуществление в домашних условиях (при наличии возможности), в случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условиях обсерватора.
1.3. Организовать контроль за соблюдением карантина и предоставлением ежедневной информации в территориальные органы Роспотребнадзора.
1.4. Организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции.
1.5. Принять меры по введению режима повышенной готовности.
2. Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации:
2.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию, организованную в субъекте Российской Федерации.
2.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации.
2.3. Выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации." мне хватило 27 минут...
8. вот нужен совет - о британских шпиёнах в виде наших замызганных старух сообщать в компетентные органы? Али как?