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Главный коммунист Татарстана заявил, что сдать тесты на коронавирус ему помог лично Марат Садыков

15:15, 14.05.2020 1
Главный коммунист Татарстана заявил, что сдать тесты на коронавирус ему помог лично Марат Садыков
Фото: realnoevremya.ru

Первый секретарь отделения КПРФ по Татарстану Хафиз Миргалимов заявил, что сдать тесты на коронавирус ему помог министр здравоохранения Марат Садыков. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

По словам Миргалимова, ему позвонили вечером 22 апреля и сообщили, что у него выявили коронавирус.

«Кто звонит под вечер?! Я всю ночь не спал, у меня и возраст, и так далее. Я не дождался врачей, позвонил министру здравоохранения РТ Марату Садыкову, очень благодарен ему! Он на собственной машине поехал в инфекционную больницу, меня проверили. Все анализы взяли», — рассказал депутат.

Депутат, по его рассказу, сдавал тест три-четыре раза. До 8 мая он был в режиме самоизоляции. Диагноз «коронавирус» у главы татарстанского отделения КПРФ не подтвердился.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

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  • Анонимно 15:19
    То есть воспользовался своим служебным положением
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