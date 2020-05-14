Главный коммунист Татарстана заявил, что сдать тесты на коронавирус ему помог лично Марат Садыков

Первый секретарь отделения КПРФ по Татарстану Хафиз Миргалимов заявил, что сдать тесты на коронавирус ему помог министр здравоохранения Марат Садыков. Об этом он рассказал на пресс-конференции .

По словам Миргалимова, ему позвонили вечером 22 апреля и сообщили, что у него выявили коронавирус.

«Кто звонит под вечер?! Я всю ночь не спал, у меня и возраст, и так далее. Я не дождался врачей, позвонил министру здравоохранения РТ Марату Садыкову, очень благодарен ему! Он на собственной машине поехал в инфекционную больницу, меня проверили. Все анализы взяли», — рассказал депутат.

Депутат, по его рассказу, сдавал тест три-четыре раза. До 8 мая он был в режиме самоизоляции. Диагноз «коронавирус» у главы татарстанского отделения КПРФ не подтвердился.