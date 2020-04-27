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Хафиз Миргалимов останется на карантине, несмотря на отрицательный тест на COVID-19

21:46, 27.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Хафиз Миргалимов останется на карантине, несмотря на отрицательный тест на COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Лидер КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов заявил, что останется на самоизоляции, несмотря на отрицательный результат второго теста на коронавирусную инфекцию. Сидеть дома его обязали врачи.

Лидер коммунистов республики заявил, что в скором времени проведет онлайн пресс-конференцию, передает «Коммерсант».

Ранее стало известно, что результат теста на коронавирус у Миргалимова оказался положительным. Об этом рассказали представители КПРФ.

ОбществоВласть Татарстан
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