В Казани утвердили проект поддержки МСП — на эти цели направят 147,3 млн рублей

В Казани утвердили программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Из бюджета города на эти цели направят 147,3 млн рублей. Соответствующий документ опубликован в сборнике мэрии города.

Так, с 2020-го по 2022-й на проект выделят 33,1 млн рублей, а в 2023-м и 2024-м — 23,9 млн рублей. Основную часть средств направят на субсидирование части процентной ставки кредитов, выделенных по муниципальной программе льготного кредитования.

Ожидается, что к концу 2024-го доля малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном продукте Казани увеличится до 40,2%, количество субъектов предпринимательства на 1 тыс. населения вырастет до 68,56%, доля трудоустроенных на таких предприятиях граждан — до 37,7%. Количество самозанятых граждан увеличится до 23,1 тыс. человек, следует из документа.



Ранее мэрия Казани обратилась к индивидуальным предпринимателям и самозанятым Казани, которые работают в сферах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Власти города попросили выйти на связь и оставить заявку на получение помощи от властей республики.

