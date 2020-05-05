Пострадавших ИП и самозанятых Казани просят обратиться к властям для получения продуктовых наборов

Фото: Максим Платонов

Мэрия просит индивидуальных предпринимателей и самозанятых Казани, которые работают в сферах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, выйти на связь, оставить заявку на получение помощи от властей республики. Об этом сообщает пресс-служба городского исполкома.

Накануне днем в районах столицы республики уже стартовала раздача продуктовых наборов бизнесменам. Всего, по решению президента Татарстана Рустама Минниханова, их будет роздано порядка 15 тысяч. Только в Советском районе на данный момент собрали уже около 200 заявок. На помощь могут рассчитывать не только бизнесмены, потерявшие доход, но и семьи, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Продуктовые наборы будут выдавать один раз в две недели в течение двух месяцев.

Для того, чтобы получить помощь или консультацию, необходимо позвонить по телефонам горячей линии с 9 до 18 часов: