В коронавирусной петербургской больнице произошел пожар: погибли пять пациентов
Сегодня утром в Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице в коронавирусными больными. Погибли пятеро пациентов, подключенных к ИВЛ.
Как сообщает ТАСС, пожар возник в отделении реанимации в больнице Святого Георгия. По предварительным данным, к пожару могло привести короткое замыкание или неисправность аппарата ИВЛ. Возгорание на площади 10 кв. метров уже потушено.
На месте работают экстренные службы.ОбществоПроисшествия
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