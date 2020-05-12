В коронавирусной петербургской больнице произошел пожар: погибли пять пациентов

Сегодня утром в Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице в коронавирусными больными. Погибли пятеро пациентов, подключенных к ИВЛ.

Как сообщает ТАСС, пожар возник в отделении реанимации в больнице Святого Георгия. По предварительным данным, к пожару могло привести короткое замыкание или неисправность аппарата ИВЛ. Возгорание на площади 10 кв. метров уже потушено.



На месте работают экстренные службы.