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В коронавирусной петербургской больнице произошел пожар: погибли пять пациентов

09:08, 12.05.2020

Сегодня утром в Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице в коронавирусными больными. Погибли пятеро пациентов, подключенных к ИВЛ.

Как сообщает ТАСС, пожар возник в отделении реанимации в больнице Святого Георгия. По предварительным данным, к пожару могло привести короткое замыкание или неисправность аппарата ИВЛ. Возгорание на площади 10 кв. метров уже потушено.

На месте работают экстренные службы.

ОбществоПроисшествия
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