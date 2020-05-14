Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев попросил президента России Владимира Путина разработать план поэтапного снятия карантинных мер в регионах. Такая просьба прозвучала вчера на совещании, посвященном поддержке авиапрома и авиаперевозок.
Сейчас авиаперевозчики практически не могут летать из Москвы по России из-за того, что по прилете их ждет карантин, пишут «Ведомости».
Ранее Путин заявил, что решения о карантинных мерах должны принимать регионы.
В Татарстане всех прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга ждет обязательный карантин на 14 дней.БизнесОбществоИнфраструктура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым