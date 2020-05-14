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Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах

11:55, 14.05.2020
Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах
Фото: realnoevremya.ru

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев попросил президента России Владимира Путина разработать план поэтапного снятия карантинных мер в регионах. Такая просьба прозвучала вчера на совещании, посвященном поддержке авиапрома и авиаперевозок.

Сейчас авиаперевозчики практически не могут летать из Москвы по России из-за того, что по прилете их ждет карантин, пишут «Ведомости».

Ранее Путин заявил, что решения о карантинных мерах должны принимать регионы.

В Татарстане всех прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга ждет обязательный карантин на 14 дней.

БизнесОбществоИнфраструктура
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