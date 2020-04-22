Казанский Кремль раскрыл новые подробности борьбы с коронавирусом и самоизоляции в Татарстане
Цифры и факты о коронавирусе в Татарстане
Сегодня на традиционном брифинге Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента Татарстана, рассказала о том, как изменяется ситуация с коронавирусом и чем живет республика.
- За последние сутки в Татарстане было подтверждено еще 75 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 8 — завозные, 67 — контактные. 28 человек госпитализированы, 47 лечатся дома с легкой или бессимптомной формой течения болезни. 12 человек из заболевших — несовершеннолетние, еще восьмерым не исполнилось и 30 лет.
- Общее число выявленных зараженных на 22 апреля в Татарстане достигло 355 случаев.
- За последние сутки на улицах городов и населенных пунктов республики стражи порядка проверили 68 927 человек, всего с момента введения режима самоизоляции — более миллиона. За последние сутки на дорогах проверили 62 639 транспортных средств.
- Из Москвы и Санкт-Петербурга за последние сутки в Казань прибыли 116 человек, всего с момента введения специальных мер — 1 647 человек. Всем им было вручено постановление о необходимости пройти двухнедельный карантин в полной самоизоляции.
- На 22 апреля правоохранители республики выявили 9 тысяч 44 административных правонарушения, связанных с нарушением режима самоизоляции
122 туриста из Гоа и Антальи сидят на карантине в «Васильевском»
За последние сутки Казань приняла сразу два спецборта с туристами, вернувшимися в Россию с заграничных курортов. Всего в город прилетели 293 человека. Большую часть из них отвезли на обсервацию в санаторий «Васильевский» (Зеленодольский район). Регионы Поволжья, жители которых прилетели этими рейсами, сегодняшней же ночью вывезли этих граждан к себе. Обо всем этом рассказала глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на своем еженедельном брифинге.
Вчера в 17.45 в Казани приземлился самолет из турецкой Антальи, который привез 122 пассажира (в том числе 29 детей). 58 туристов из Антальи — татарстанцы, остальные — жители Башкирии, Чувашии, Кировской области и Удмуртии.
Поздней ночью 22 апреля, в 1.25 по Москве, в аэропорт «Казань» прибыл рейс из индийского штата Гоа с 171 человеком на борту (среди них 17 детей). Этим бортом в родную республику вернулся 61 татарстанец. Остальные — туристы из Самары, Ульяновска, Башкирии и Марий Эл.
Пассажирам обоих бортов еще до «выгрузки» измерили температуру. Потом их отправили на обсервацию. Галимова напомнила, что в Казани сейчас действуют две специальные зоны, принимающие россиян, прилетающих из-за границы, на карантин. Это два санатория — «Ливадия» и «Васильевский».
Сейчас все временные обитатели «Васильевского» проходят медицинский осмотр — у них берут первичные анализы на COVID-19 и регулярно проводят замеры температуры. На карантине они проведут две недели.
— В последующем их карантин будет проходить в таком же порядке, как и у тех, кого заселяли в «Ливадию»: трехразовое питание, в случае необходимости у них будет возможность заказать какую-то дополнительную продукцию, средства личной гигиены. Ну и, конечно же, они находятся под круглосуточным наблюдением врачей. В случае если кому-то вдруг оперативно понадобится помощь или будет очевидно, что меняется симптоматика, они будут доставлены в больницы, — рассказала руководитель президентской пресс-службы.
За сутки в Татарстане выявили 970 нарушений самоизоляции и режима карантина
За последние сутки, 21 апреля, стражи правопорядка зафиксировали на территории Татарстана 970 административных правонарушений. Общее число штрафов, выписанных татарстанцам за время карантина, приближается к 10 тысячам. Самой «популярной» в народе оказалась статья 20.6 КоАП РФ — это «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Помимо этого, в Татарстане было возбуждено 12 уголовных дел по статье 238.1 «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» и 10 уголовных дел по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Полицейские все чаще ловят «гулен» с фиктивными справками с места работы. Только в Набережных Челнах вчера установили шесть таких фактов. Галимова рассказала:
— Один из таких ярких примеров: 34-летний мужчина, житель Набережных Челнов, изготовил печать, используя реквизиты недействующей фирмы, изготовил саму справку, разрешающую ему беспрепятственную езду на территории Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги на период самоизоляции, ну и использовал. Максимальное наказание, которое предусмотрено в данном случае: арест сроком до шести месяцев.
Вместо 17 млрд рублей на программу «Наш двор» в 2020-м потратят лишь 10 млрд
Пандемия коронавируса внесла коррективы и во флагманские социальные инициативы республики. В завершение брифинга Лилия Галимова прокомментировала изменения в финансировании программы «Наш двор». 13 апреля власти республики объявили о переносе сроков завершения программы: проект должен был завершиться в 2022 году, новая дата окончания программы — 2024 год. Такое решение было принято из-за «неопределенной ситуации в экономике», в которой оказались все регионы страны.
Пропорционально временным изменениям корректируется и финансирование программы: общий объем финансирования программы в 50 млрд рублей остается прежним, но делится уже не на три, а на пять лет, то есть вместо запланированных 17 млрд рублей на «Наш двор» в 2020 году власти потратят порядка 10 млрд рублей, сообщила представитель казанского Кремля.
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