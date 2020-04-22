Казанский Кремль раскрыл новые подробности борьбы с коронавирусом и самоизоляции в Татарстане

Цифры и факты о коронавирусе в Татарстане

Сегодня на традиционном брифинге Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента Татарстана, рассказала о том, как изменяется ситуация с коронавирусом и чем живет республика.

За последние сутки в Татарстане было подтверждено еще 75 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 8 — завозные, 67 — контактные. 28 человек госпитализированы, 47 лечатся дома с легкой или бессимптомной формой течения болезни. 12 человек из заболевших — несовершеннолетние, еще восьмерым не исполнилось и 30 лет.

Общее число выявленных зараженных на 22 апреля в Татарстане достигло 355 случаев.

За последние сутки на улицах городов и населенных пунктов республики стражи порядка проверили 68 927 человек, всего с момента введения режима самоизоляции — более миллиона. За последние сутки на дорогах проверили 62 639 транспортных средств.

Из Москвы и Санкт-Петербурга за последние сутки в Казань прибыли 116 человек, всего с момента введения специальных мер — 1 647 человек. Всем им было вручено постановление о необходимости пройти двухнедельный карантин в полной самоизоляции.

На 22 апреля правоохранители республики выявили 9 тысяч 44 административных правонарушения, связанных с нарушением режима самоизоляции

Всего в город прилетели 293 человека. Большую часть из них отвезли на обсервацию в санаторий «Васильевский». Фото васильевский.рф

122 туриста из Гоа и Антальи сидят на карантине в «Васильевском»

За последние сутки Казань приняла сразу два спецборта с туристами, вернувшимися в Россию с заграничных курортов. Всего в город прилетели 293 человека. Большую часть из них отвезли на обсервацию в санаторий «Васильевский» (Зеленодольский район). Регионы Поволжья, жители которых прилетели этими рейсами, сегодняшней же ночью вывезли этих граждан к себе. Обо всем этом рассказала глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на своем еженедельном брифинге.

Вчера в 17.45 в Казани приземлился самолет из турецкой Антальи, который привез 122 пассажира (в том числе 29 детей). 58 туристов из Антальи — татарстанцы, остальные — жители Башкирии, Чувашии, Кировской области и Удмуртии.

Поздней ночью 22 апреля, в 1.25 по Москве, в аэропорт «Казань» прибыл рейс из индийского штата Гоа с 171 человеком на борту (среди них 17 детей). Этим бортом в родную республику вернулся 61 татарстанец. Остальные — туристы из Самары, Ульяновска, Башкирии и Марий Эл.

Пассажирам обоих бортов еще до «выгрузки» измерили температуру. Потом их отправили на обсервацию. Галимова напомнила, что в Казани сейчас действуют две специальные зоны, принимающие россиян, прилетающих из-за границы, на карантин. Это два санатория — «Ливадия» и «Васильевский».

— На места проживания в санаторий «Васильевский» убыли в общей сложности 122 человека. Где оставшиеся? У нас есть регионы, которые своих граждан вывезли. Они соблюдают определенный регламент действий, который предписывает им в сопровождении сотрудников Роспотребнадзора забрать своих жителей: это Республика Удмуртия, Пермский край, Республика Башкортостан, Самарская область, Ульяновская область, — пояснила Галимова. — Весь развоз был организован совместно с нашим оперативным штабом и субъектами РФ. В ночь по прибытии борта они выехали к себе в регионы, где будут проходить карантин.

Сейчас все временные обитатели «Васильевского» проходят медицинский осмотр — у них берут первичные анализы на COVID-19 и регулярно проводят замеры температуры. На карантине они проведут две недели.

— В последующем их карантин будет проходить в таком же порядке, как и у тех, кого заселяли в «Ливадию»: трехразовое питание, в случае необходимости у них будет возможность заказать какую-то дополнительную продукцию, средства личной гигиены. Ну и, конечно же, они находятся под круглосуточным наблюдением врачей. В случае если кому-то вдруг оперативно понадобится помощь или будет очевидно, что меняется симптоматика, они будут доставлены в больницы, — рассказала руководитель президентской пресс-службы.

За сутки в Татарстане выявили 970 нарушений самоизоляции и режима карантина

За последние сутки, 21 апреля, стражи правопорядка зафиксировали на территории Татарстана 970 административных правонарушений. Общее число штрафов, выписанных татарстанцам за время карантина, приближается к 10 тысячам. Самой «популярной» в народе оказалась статья 20.6 КоАП РФ — это «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Помимо этого, в Татарстане было возбуждено 12 уголовных дел по статье 238.1 «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» и 10 уголовных дел по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Общее число штрафов, выписанных татарстанцам за время карантина, приближается к 10 тысячам. Фото Максима Платонова

Полицейские все чаще ловят «гулен» с фиктивными справками с места работы. Только в Набережных Челнах вчера установили шесть таких фактов. Галимова рассказала:

— Один из таких ярких примеров: 34-летний мужчина, житель Набережных Челнов, изготовил печать, используя реквизиты недействующей фирмы, изготовил саму справку, разрешающую ему беспрепятственную езду на территории Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги на период самоизоляции, ну и использовал. Максимальное наказание, которое предусмотрено в данном случае: арест сроком до шести месяцев.



Вместо 17 млрд рублей на программу «Наш двор» в 2020-м потратят лишь 10 млрд

Пандемия коронавируса внесла коррективы и во флагманские социальные инициативы республики. В завершение брифинга Лилия Галимова прокомментировала изменения в финансировании программы «Наш двор». 13 апреля власти республики объявили о переносе сроков завершения программы: проект должен был завершиться в 2022 году, новая дата окончания программы — 2024 год. Такое решение было принято из-за «неопределенной ситуации в экономике», в которой оказались все регионы страны.

Пропорционально временным изменениям корректируется и финансирование программы: общий объем финансирования программы в 50 млрд рублей остается прежним, но делится уже не на три, а на пять лет, то есть вместо запланированных 17 млрд рублей на «Наш двор» в 2020 году власти потратят порядка 10 млрд рублей, сообщила представитель казанского Кремля.

Ольга Голыжбина