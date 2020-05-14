Нефролог заявил, что у 20—30% заболевших коронавирусом развивается почечная недостаточность

У 20—30% заболевших коронавирусом развивается почечная недостаточность. Об этом сообщил главный внештатный нефролог Минздрава России Евгений Шилов.

Как отметил нефролог, люди с болезнями почек попадают в группу риска по заражению COVID-19. По статистике, заболевание у таких пациентов часто приводит к летальному исходу, пишет ТАСС.

Чаще всего причиной ХБП являются такие болезни, как диабет, гипертония, ожирение, атеросклероз, а также пожилой возраст. Пациенты, получающие лечение диализом, испытывают наибольшие сложности в профилактике и лечении коронавируса.

Поэтому Минздрав РФ решил не останавливать оказание в полном объеме медицинской помощи пациентам на заместительной почечной терапии наряду с онкопациентами и больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, объяснил Шилов.

В Татарстане за последние сутки выявили 61 новый случай COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 1 980 случаев.

