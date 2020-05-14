Минниханов сегодня находится с рабочим визитом в Новошешминском районе

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге заявила, что в эти минуты Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Новошешминском районе.

Он осматривает поля и ход весенних работ производственной базы ООО «Агрооснова», встречается с механизаторами, ему презентуют зерносушильный комплекс.

Кроме того, Минниханов посетит музей истории села Шахмайкино.