«Крылья Советов» опровергли информацию о штрафе Фролова в 1,4 млн рублей

Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов выступил с официальным заявлением, где опроверг информацию о сумме штрафа в 1,4 млн рублей вратарю Евгению Фролову за несогласованное с клубом интервью.

«Информация о штрафе в 1,4 млн рублей не соответствует действительности. Любой игрок нашей команды может иметь свою точку зрения на любые события. Действительно, у футболистов «Крыльев» в контрактах есть пункт о согласовании интервью с пресс-службой клуба — это обычная практика для мирового футбола. Дав интервью без согласования, он нарушил условия контракта. Евгений Фролов признал факт нарушения контракта», — сказал Фетисов.

Он также подчеркнул, что руководство клуба переговорило с голкипером и намерено провести еще одну обстоятельную беседу после его возвращения в расположение самарской команды. Также Фетисов заявил, что ожидает от Фролова такой же яркой игры, как он показывал до начала самоизоляции.

Ранее голкипер самарцев дал интервью экс-главреду «Спорт-Экспресс», а ныне блогеру Сергею Егорову, где позволил себе раскритиковать действия российских властей. Недавно появилась информация, что клуб оштрафовал вратаря на сумму в 1,4 млн рублей из-за несогласованного интервью.

Напомним, Фролов перешел в «Крылья Советов» из «Сочи» во время зимнего перерыва в РПЛ. Сразу после перехода он вытеснил из состава Сергея Рыжикова, считавшегося основным голкипером команды в первой части сезона.