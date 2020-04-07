Вратарь «Крыльев Советов» Рыжиков хочет перейти в клуб из Европы

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков заявил, что хочет попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. Голкипер не против поиграть в низших дивизионах Испании и Германии.

«Конечно, хотел бы поиграть в Европе. Возможно, даже не в элитной лиге, а в Сегунде или второй Бундеслиге. Почему нет?» — сказал Рыжиков.

Свое стремление в Европу вратарь объяснил желанием перенять опыт европейских лиг. По словам Рыжикова, в будущем это может помочь ему в тренерской деятельности.

«Если я хочу свою жизнь после окончания карьеры связать с футболом, то хотелось бы посмотреть, как там все устроено. Когда меня вызывали в сборную, старался поспрашивать у Погребняка, Билялетдинова — а как там? Совсем по-другому, вот как там», — считает Рыжиков.

Ранее Рыжиков вышел на 2-е место по матчам на «ноль» в РПЛ, догнав Сергея Овчинникова. Теперь вратарь «Крыльев Советов» уступает только голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.

Отметим, что значительную часть своей карьеры Рыжиков провел в казанском «Рубине». В нынешнем сезоне вратарь выступает за самарские «Крылья Советов». Весной после возобновления РПЛ он потерял место основного голкипера, проиграв конкуренцию Евгению Фролову.