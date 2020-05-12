«Крылья Советов» оштрафовали Фролова на 1,4 млн рублей за критику правительства

Футбольный клуб «Крылья Советов» оштрафовал вратаря Евгения Фролова на 1,4 миллиона рублей за критику правительства РФ в его недавнем интервью журналисту Сергею Егорову. Об этом сообщил блогер Евгений Савин.

«Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля), после того как получили подзатыльник аппарата. А кого и насколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?» — написал Савин.

Ранее голкипер самарцев дал интервью экс-главреду «Спорт-Экспресс», а ныне блогеру Сергею Егорову, где позволил себе раскритиковать действия российских властей.

Напомним, Фролов перешел в «Крылья Советов» во время зимнего перерыва в РПЛ из «Сочи». Сразу после своего перехода он вытеснил из состава Сергея Рыжикова, считавшегося основным голкипером команды в первой части сезона.