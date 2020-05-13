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УФАС Татарстана: цены на перчатки выросли незначительно

22:20, 13.05.2020 1
УФАС Татарстана: цены на перчатки выросли незначительно
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Татарстанское управление ФАС назвало недостоверными заголовки СМИ о подскочивших ценах на резиновые перчатки. По данным ведомства, жалоб на рост цен и дефицит перчаток мало.

«Федеральная антимонопольная служба подчеркивает, что на данный момент фиксирует незначительное число обращений граждан, связанных с дефицитом и изменением цен на перчатки, и просит СМИ не создавать панику в погоне за повышением цитируемости», — передает пресс-служба ведомства.

Напомним, с 12 марта в Татарстане не нужны СМС-пропуска для выхода из дома. Но власти ужесточили правила ношения средств защиты: масок и перчаток. Однако казанцы не спешат соблюдать эти правила — в общественном транспорте и магазинах по-прежнему много «безмасочных». Среди нарушителей много тех, кто ссылается на дорогие маски и перчатки.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:33
    Ну цены на маски проверьте ! Они то точно выросли в 10 раз! Что нужно сделать, чтобы вы начали работать, а не отписываться.
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