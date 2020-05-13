УФАС Татарстана: цены на перчатки выросли незначительно

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Татарстанское управление ФАС назвало недостоверными заголовки СМИ о подскочивших ценах на резиновые перчатки. По данным ведомства, жалоб на рост цен и дефицит перчаток мало.

«Федеральная антимонопольная служба подчеркивает, что на данный момент фиксирует незначительное число обращений граждан, связанных с дефицитом и изменением цен на перчатки, и просит СМИ не создавать панику в погоне за повышением цитируемости», — передает пресс-служба ведомства.

Напомним, с 12 марта в Татарстане не нужны СМС-пропуска для выхода из дома. Но власти ужесточили правила ношения средств защиты: масок и перчаток. Однако казанцы не спешат соблюдать эти правила — в общественном транспорте и магазинах по-прежнему много «безмасочных». Среди нарушителей много тех, кто ссылается на дорогие маски и перчатки.