«Татнефть» вошла в топ-50 лучших российских работодателей по версии Forbes

Российская редакция журнала Forbes составила рейтинг лучших работодателей страны. В топ-50 вошла и одна компания из Татарстана — ПАО «Татнефть».

Компания на 30-м месте в общем зачете и на 3-ем по условиям труда, следует из статьи Forbes. «Татнефть» набрала 41.17 балла.

На первом месте рейтинг находится «Норникель» Владимира Потанина. Эта же компания вошла и в мировой рейтинг, заняв там 36-е место.