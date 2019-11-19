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«Татнефть» вошла в топ-50 лучших российских работодателей по версии Forbes

23:16, 19.11.2019
«Татнефть» вошла в топ-50 лучших российских работодателей по версии Forbes
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российская редакция журнала Forbes составила рейтинг лучших работодателей страны. В топ-50 вошла и одна компания из Татарстана — ПАО «Татнефть».

Компания на 30-м месте в общем зачете и на 3-ем по условиям труда, следует из статьи Forbes. «Татнефть» набрала 41.17 балла.

На первом месте рейтинг находится «Норникель» Владимира Потанина. Эта же компания вошла и в мировой рейтинг, заняв там 36-е место.

АналитикаПромышленностьНефть Татарстан
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