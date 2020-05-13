Татарстан получит почли миллиард рублей на развитие сельских территорий

Фото: Реальное время

В 2020 году Татарстан получит 954 млн рублей из федерального бюджета по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом рассказал сегодня первый заместитель главы Минсельхозпрома республики Наиль Залаков.

По его словам, в рамках указанной программы в республике реализуют девять мероприятий на 18 объектах инженерной инфраструктуры. Работы на 12 из этих объектов уже стартовали, еще на шести — находятся в подготовительной стадии.

Кроме того, как передает пресс-служба министерства, в республике в рамках улучшения жилищных условий аграриев началось строительство 137 жилых домов. По строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, будет построено 122 дома до 1 декабря 2020 года.

Напомним, что в конце апреля кабмин Татарстана продлил программу развития сельского хозяйства до 2025 года. Согласно обновленному паспорту программы, в 2020 году бюджет республики выделит на программу 12,5 млрд рублей. Еще 6,3 млрд добавит федеральный бюджет.

