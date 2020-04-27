Кабмин Татарстана продлил программу развития сельского хозяйства до 2025 года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана продлило республиканскую госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ». Теперь она будет работать не до 2023, а до 2025 года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно обновленному паспорту программы, в 2020 году бюджет республики выделит на программу 12,5 млрд рублей. Еще 6,3 млрд добавит федеральный.

В следующем году это соотношение составит 8,8 млрд к 4,6 млрд. В 2021 году на програамму заложено 8,7 млрд из бюджета РТ и 4,8 млрд из федерального.

В следующие три года Татарстан планирует выделять на развитие сельского хозяйства по 7 млрд рублей, а федеральный бюджет — по 770 млн.