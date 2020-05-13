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Молодежный центр в Арске откроется в конце следующего года

19:45, 13.05.2020
Молодежный центр в Арске откроется в конце следующего года
Фото: wikipedia.org

В Арске молодежный центр откроется в конце 2021 года, об этом заявил глава Арского района Ильшат Нуриев в ходе трансляции в своем «Инстаграме».

Также Нуриев рассказал, что сейчас власти рассматривают варианты строительства нового спортивного манежа, а также открытие нового футбольного поля на Западном.

Ранее сообщалось, что за 2020 год в Татарстане планируется отремонтировать 19 крупных спортивных объектов и закупить оборудование для одного ледового дворца. Также в Минспорта РТ рассчитывают построить 85 универсальных спортплощадок, 6 лыжных баз и 1 крытый футбольный манеж.

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СпортФутболОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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