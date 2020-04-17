В 2020 году в Татарстане планируется отремонтировать 19 спортивных объектов

За 2020 год в Татарстане планируется отремонтировать 19 крупных спортивных объектов и закупить оборудование для 1 ледового дворца.

Кроме того, Минспорта РТ рассчитывает построить 85 универсальных спортплощадок, 6 лыжных баз и 1 крытый футбольный манеж. Из них 51 спортплощадка появится на территории школ, рассказал замминистра спорта Татарстана Алмаз Мингулов.

«Мы стараемся обеспечить каждый район и город современным высокотехнологичным спортивным объектом», — передает слова чиновника пресс-служба министерства спорта.

С 2013 года в Татарстане реализуется масштабный проект по строительству универсальных спортивных площадок в шаговой доступности по месту жительства и учебы. За эти годы по всей республике построено 992 спортивные площадки и 35 блочных модульных лыжных баз, добавил замминистра.