Казанский фотограф опубликовал видео споров с полицией из-за спущенной маски

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Казанский фотограф опубликовал видео, снятое во время спора с полицейскими. Из этого ролика можно сделать вывод, что автор сидел на скамейке на улице Баумана и ел мороженное спустив с лица маску.

Именно этот факт и возмутил полицейских, которые как раз сегодня проводили «масочный» рейд по центру Казани.

В итоге несколько полицейских окружили автора видео и стали с ним спорить: можно ли считать улицу Баумана общественным местом или он не имел права опускать маску в этом месте.

Напомним, накануне в Сети появилось видео с полицейскими, вытаскивающими из автобуса молодого мужчину, валящими его на землю и надевающими на нарушителя масочного режима наручники.