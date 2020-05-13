В «Тандеме» закрылся гипермаркет «Карусель»

В ТРЦ «Тандем» закрылся гипермаркет «Карусель». Фото объявления «Реальному времени» прислал очевидец.

Судя по объявлению, вывешенному на дверях торгового комплекса, магазин прекратил свою работу 11 мая.

Напомним, на прошлой неделе магазин объявил о ликвидации и о больших скидках на весь ассортимент. Покупатели устроили ажиотаж и сметали все с прилавков.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе федерального ретейлера, вслед за остальными гипермаркетами X5 Retail Group закрывает этот магазин на реконструкцию, чтобы открыть потом в новом формате. Точной даты открытия нового магазина пока нет, однако есть вероятность, что он откроется не раньше июля. Подробнее — в материале «Реального времени».

