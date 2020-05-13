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Кабмин Татарстана включил в резерв земельные участки в Дербышках и Ново-Савиновском районе Казани

17:34, 13.05.2020
Кабмин Татарстана включил в резерв земельные участки в Дербышках и Ново-Савиновском районе Казани
Фото: скриншот

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение правительства республики о включении в госрезерв двух земельных участков общей площадью 0,72 га.

Согласно документу, первый участок расположен в Дербышках на улице Стадионной. Его площадь — 0,37 га.

Второй участок находится в Ново-Савиновском районе на улице Голубятникова. Площадь земли — 0,35 га.

Резервирование осуществляется на основании постановления казанского исполкома.

НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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