Кабмин Татарстана включил в резерв земельные участки в Дербышках и Ново-Савиновском районе Казани
Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение правительства республики о включении в госрезерв двух земельных участков общей площадью 0,72 га.
Согласно документу, первый участок расположен в Дербышках на улице Стадионной. Его площадь — 0,37 га.
Второй участок находится в Ново-Савиновском районе на улице Голубятникова. Площадь земли — 0,35 га.
Резервирование осуществляется на основании постановления казанского исполкома.НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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