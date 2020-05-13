В Казани за три дня проверят более 3 тыс. магазинов

В Казани с сегодняшнего дня начались рейды по магазинам и предприятиям сферы услуг. Они продлятся три дня, за это время проверят более 3 тыс. магазинов.

В ходе проверок сотрудников магазинов и посетителей проверяют на наличие защитных средств — масок и перчаток.

Для этой работы в столице Татарстана создали более 40 мобильных групп из числа сотрудников муниципалитета, которые совместно с работниками правоохранительных органов проверят все торговые точки города.

Кроме того, рейды по проверке на наличие защитных средств проводятся также и в общественном транспорте, передает мэрия Казани.