В Казани за три дня проверят более 3 тыс. магазинов
В Казани с сегодняшнего дня начались рейды по магазинам и предприятиям сферы услуг. Они продлятся три дня, за это время проверят более 3 тыс. магазинов.
В ходе проверок сотрудников магазинов и посетителей проверяют на наличие защитных средств — масок и перчаток.
Для этой работы в столице Татарстана создали более 40 мобильных групп из числа сотрудников муниципалитета, которые совместно с работниками правоохранительных органов проверят все торговые точки города.
Кроме того, рейды по проверке на наличие защитных средств проводятся также и в общественном транспорте, передает мэрия Казани.ОбществоВласть Татарстан
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