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В Казани за три дня проверят более 3 тыс. магазинов

17:23, 13.05.2020
В Казани за три дня проверят более 3 тыс. магазинов
Фото: kzn.ru

В Казани с сегодняшнего дня начались рейды по магазинам и предприятиям сферы услуг. Они продлятся три дня, за это время проверят более 3 тыс. магазинов.

В ходе проверок сотрудников магазинов и посетителей проверяют на наличие защитных средств — масок и перчаток.

Для этой работы в столице Татарстана создали более 40 мобильных групп из числа сотрудников муниципалитета, которые совместно с работниками правоохранительных органов проверят все торговые точки города.

Кроме того, рейды по проверке на наличие защитных средств проводятся также и в общественном транспорте, передает мэрия Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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