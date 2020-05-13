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В Альметьевске белая бенгальская тигрица Майя родила троих тигрят

17:01, 13.05.2020
В Альметьевске белая бенгальская тигрица Майя родила троих тигрят
Фото: pxhere.com

В Альметьевске белая бенгальская тигрица Майя из передвижного зоопарка родила трех тигрят. Об этом сообщил директор зоопарка Владимир Айвазян.

Передвижной зоопарк более двух месяцев назад застрял в городе из-за режима самоизоляции. 11 мая у Майи родились трое тигрят, они уже начали ползать, пишет «Альметьевск24».

В конце мая принести потомство должна пума из передвижного зоопарка.

В апреле в казанской «Реке Замбези» показали, как живут животные, пока зоопарк закрыт для посетителей.

Общество Татарстан
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