В Альметьевске белая бенгальская тигрица Майя родила троих тигрят

В Альметьевске белая бенгальская тигрица Майя из передвижного зоопарка родила трех тигрят. Об этом сообщил директор зоопарка Владимир Айвазян.

Передвижной зоопарк более двух месяцев назад застрял в городе из-за режима самоизоляции. 11 мая у Майи родились трое тигрят, они уже начали ползать, пишет «Альметьевск24».

В конце мая принести потомство должна пума из передвижного зоопарка.

В апреле в казанской «Реке Замбези» показали, как живут животные, пока зоопарк закрыт для посетителей.