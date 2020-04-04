В казанском зоопарке показали жизнь животных в отсутствие посетителей — видео

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В казанском зоопарке «Река Замбези» показали, как живут животные в отсутствие посетителей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Так, большие львицы выкопали на улице большой декоративный камень и начали залезать в него, поскольку внутри есть полость.

Пара белоголовых сипов села на гнездо, и работники зоопарка надеются, что в тихой обстановке без посетителей они высидят своего птенца.