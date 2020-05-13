Депутат Госдумы Оксана Пушкина заболела коронавирусом
Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила «РИА Новости».
По ее словам, заболевание проходит бессимптомно.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусную инфекцию обнаружили у пяти депутатов.
Ранее коронавирусом заразились пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков, министр культуры России Ольга Любимова.ОбществоВласть
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