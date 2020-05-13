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Депутат Госдумы Оксана Пушкина заболела коронавирусом

16:34, 13.05.2020
Депутат Госдумы Оксана Пушкина заболела коронавирусом
Фото: commons.wikimedia.org

Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила «РИА Новости».

По ее словам, заболевание проходит бессимптомно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусную инфекцию обнаружили у пяти депутатов.

Ранее коронавирусом заразились пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков, министр культуры России Ольга Любимова.

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