Министр экологии Татарстана рассказал, что будет на месте свалки в селе Прости

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков рассказал, что будет на месте свалки в селе Прости, в ходе выездного совещания в Нижнекамске.

«Здесь будут высажены деревья и благоустроена территория. Меры позволят полностью ликвидировать источник загрязнения», — подчеркнул чиновник.

Так, в рамках национального проекта «Экология» начались работы по рекультивации этой свалки. На эти цели выделяют порядка 739 млн рублей.

Большую часть работ выполнят в течение этого года, а в следующем году планируется проведение экореабилитационных работ, включающих в себя очистку близлежащей реки и посадку деревьев на месте бывшей свалки.

«Эта свалка больше не будет использоваться, именно поэтому здесь будут высажены деревья и благоустроена территория. Эти меры позволят полностью ликвидировать источник загрязнения», — отметил Шадриков, поручив ускорить работы по данному объекту.

Кроме того, министр экологии РТ осмотрел Красноключинскую дамбу, которую в скором времени начнут реконструировать. Сейчас ее аварийное состояние несет опасность для населения. Проект стоимостью 906,3 млн рублей рассчитан на два года, на первый этап из республиканского бюджета выделят порядка 66 млн рублей ,передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Напомним, первый этап работ по рекультивации свалки в селе Прости начался уже в мае. Подробнее — в материале «Реального времени».