СМИ: Ненецкий автономный округ и Архангельскую область хотят объединить

В Кремле рассматривают возможность объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа в один субъект.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Врио главы региона стал Александр Цыбульский. Вместо него руководить Ненецким автономным округом будет Юрий Бездудный.

Цыбульского назначили на Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, пишет РБК со ссылкой на источники.

Однако собеседники не смогли ответить на вопрос, когда может быть запущен процесс объединения НАО с Архангельской областью.

