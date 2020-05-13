Посольство Белоруссии в Казани приостанавливает прием граждан до начала лета

В Казани консульский отдел посольства Белоруссии в России приостанавливает прием граждан до начала лета.

Так, в связи с мерами, принимаемыми в России в целях недопущения распространения COVID-19, консульский отдел в Казани, а также в Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Уфе и в других российских городах, не будет принимать граждан до 1 июня, сообщается на сайте посольства Белоруссии в РФ.

Ранее генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан рассказал, как посольство работает в условиях режима самоизоляции. Подробнее — в материале «Реального времени».

