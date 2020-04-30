Генконсул Турции в Казани считает, что к концу Рамазана откроют некоторые объекты

Фото: Максима Платонова

Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан поделился прогнозом, когда в Турции начнут снимать введенные ограничения с граждан и компаний. Он предположил, что к концу Рамазана (23 мая — последний день Рамазана, — прим. ред.) некоторые объекты в Турции будут открыты при соблюдении всех необходимых мер.



— Например, шезлонги будут располагаться далеко друг от друга. Столы в ресторанах будут раздвинуты на бо́льшие расстояния и количество посадочных мест будет сокращено, а открытые шведские столы вовсе уберут. Но это все пока предположения. К концу мая будет какая-то ясность. Есть мнение, что в середине мая могут открыться торговые центры, — прокомментировал Исмет Эрикан.

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