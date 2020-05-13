Чубайс предложил свой вариант выхода из кризиса в нефтегазовой отрасли

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил свой вариант выхода из кризиса в нефтегазовой отрасли. Он озвучил его в рамках сессии проекта «Антихрупкость» бизнес-школы «Сколково».

— Основные потенциальные направления выхода — это инновационная экономика. Да, об этом сто раз говорилось, да, слово «инновации» мы слышим даже по телевизору (особенно, когда «мочат» либералов по первому и второму каналам), но давайте как-то чуть-чуть посерьезнее. Надо заново пересмотреть отношение государства к этому вопросу, — считает Чубайс.



Спикер добавляет, что конкретно сейчас необходимо сосредоточиться на «поддержке людей с детьми и увеличении пособия по безработице», но если заглянуть чуть дальше, то надо двигаться в сторону инновационной экономики.

Ранее Анатолий Чубайс прокомментировал влияние «коронакризиса» на российский ТЭК.

