Чубайс оценил влияние «коронакризиса» на российский ТЭК

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал влияние «коронакризиса» на российский ТЭК в ходе очередной сессии проекта «Антихрупкость 2020», запущенного бизнес-школой «Сколково».

— Если отбросить вирусную часть, то где сейчас сконцентрирован основной удар мирового кризиса? Очевидно, что это нефтегаз. Я убежден, что основные глобальные и стратегические риски России сегодня сконцентрированы именно в нефтегазе, — уверен Анатолий Чубайс.

— Текущий кризис — это не то что «последний звоночек», это набатный колокол. Все, ребята, так дальше уже нельзя. Нефтегаз на сегодня составляет 20% ВВП, 40% бюджета и 60% экспорта страны. Это становой хребет, который попал под риск, — отметил спикер.

Ранее Минэнерго РФ опубликовало список системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК. В него вошли четыре ключевые компании ГК ТАИФ: АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16». Всего в списке 97 предприятий, от Татарстана в него также попали «Татнефть», «Сетевая компания» и многие другие.

