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Депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов показал, как сделать детскую площадку из покрышек и бутылок

14:35, 13.05.2020
Депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов показал, как сделать детскую площадку из покрышек и бутылок
Фото: Instagram Артура Абдульзянова

Основатель производственного объединения «Зарница», депутат Госсовета Татарстана Артур Абдульзянов предлагает мастерить детские площадки своими руками. Об этом он написал пост в «Инстаграме», озаглавив его пословицей «Голь на выдумки хитра».

На видео депутат говорит, что лучший подарок — тот, что сделан своими руками. И предлагает смастерить детскую площадку самим, если ее нет.

«Если у вас во дворе нет детской площадки, посмотрите это видео. Возможно, оно вдохновит вас на создание чего-то полезного и необычного», — написал Абдульзянов.

На видео он показывает медведя, лебедей и солнце, сделанных из покрышек и пустых пластиковых бутылок.

ПО «Зарница», принадлежащее Абдульзянову, производит в том числе игровое оборудование для детский площадок. В 2018 году бизнесмен возглавил татарстанское отделение «Деловой России».

ОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан
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