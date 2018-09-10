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Татарстанское отделение «Деловой России» возглавил бизнесмен и депутат Артур Абдульзянов

10:08, 10.09.2018

Татарстанский бизнесмен и депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов возглавил татарстанское региональное отделение «Деловой России».

Он заменил на этом посту Камиля Юсупова, который управлял штабом с 2006 года, передает «Татцентр».

Выбрали его на общем собрании организации. Договоренность была достигнута не только с участниками отделения, но и с председателем комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Маратом Галеевым.

ОбществоВласть Татарстан
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