Татарстанское отделение «Деловой России» возглавил бизнесмен и депутат Артур Абдульзянов

Татарстанский бизнесмен и депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов возглавил татарстанское региональное отделение «Деловой России».

Он заменил на этом посту Камиля Юсупова, который управлял штабом с 2006 года, передает «Татцентр».

Выбрали его на общем собрании организации. Договоренность была достигнута не только с участниками отделения, но и с председателем комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Маратом Галеевым.