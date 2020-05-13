Главный тренер сборной России по женской борьбе Алиомаров скончался от коронавируса

На официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) появилась информация о кончине главного тренера сборной России по женской борьбе Магомеда Алиомарова.

«Федерация спортивной борьбы России, тренеры и члены спортивной сборной команды России выражают свои искренние соболезнования родным и близким покойного, память о нем навеки останется в наших сердцах», — говорится в заявлении.

О смерти тренера стало известно сегодня, ему было 67 лет. По некоторым данным, в последние дни Алиомаров находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили сообщил «РИА Новости», что тренер скончался от коронавируса в одной из больниц в Дагестане.



«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус. Похороны состоятся сегодня в Дагестане. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать», — сказал Мамиашвили.

Алиомаров возглавил женскую сборную России по вольной борьбе в феврале прошлого года. Ранее он работал с национальной командой Азербайджана и возглавлял федерацию этой страны по данному виду спорта.