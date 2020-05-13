В КФУ в прямом эфире расскажут о нюансах приемной кампании в 2020 году

В КФУ пройдет прямой эфир по вопросам приемной кампании в 2020 году. Трансляция пройдет 15 мая в 14.00 (по мск) сразу на нескольких онлайн-платформах.

Как сообщает пресс-служба университета, в этом году приемная кампания в КФУ будет организована с максимальным использованием дистанционных технологий. Сотрудники университета расскажут об особенностях онлайн-приема и ответят на вопросы абитуриентов и их родителей: как зарегистрироваться и использовать социально-образовательную сеть «Буду студентом», как подать документы и дистанционно сдать вступительные экзамены. Кроме этого, будут объяснены особенности приема иностранных студентов.

Посмотреть прямой эфир можно на сайте КФУ, UNUVER TV, а также на страницах UNIVER TV во «ВКонтакте» и YouTube. Вопросы будут приниматься в чатах соцсети и видеохостинга.

Ранее ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал об увеличении количества бюджетных мест.

