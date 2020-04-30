Ректор КФУ: «Все, что происходит сейчас, нельзя назвать полноценным образованием»

Фото: Инна Серова

Первая «дистанционная»



О том, как живут и учатся студенты Казанского федерального университета в условиях самоизоляции, как пандемия COVID-19 неожиданно поспособствовала развитию программ онлайн-обучения в главном вузе республики и как там собираются реализовать предложение Владимира Путина об увеличении количества бюджетных мест, говорил сегодня на «прямой связи» ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Свою первую прямую линию ректор КФУ провел из студии студенческого телеканала КФУ «Универ ТВ». За два часа трансляции на платформах YouTube, «ВКонтакте», Twitch и сайте Казанского федерального университета на нее поступило в общей сложности около тысячи сообщений и вопросов. Посмотрели прямую связь порядка 5000 пользователей.

Пандемия подтолкнула к решению вопросов «дистанта»

— Какие элементы дистанционного образования сохранятся по завершении самоизоляции, планируется ли расширить практику онлайн-обучения на последующие учебные годы и какие у нее выявились плюсы и минусы? — поинтересовалось у Ильшата Гафурова «Реальное время».

— Сразу хочу сказать, все в «дистант» не уйдет, потому что все, что происходит сейчас, нельзя назвать полноценным нормальным образованием, у нас все-таки сейчас вынужденное дистанционное обучение, — предельно откровенно отреагировал ректор КФУ. — У нас занятия идут по [единым] программам, все студенты выходят в интернет одновременно, и это, конечно, очень неудобно, особенно для студентов, которые живут в других регионах, где есть разница во времени. Дистанционное обучение подразумевает переход на индивидуальную программу образования, предусматривающую увеличение свободного времени, в том числе и у студентов. И получение знаний из разных источников.

Он сообщил, что специально для разработки таких программ в КФУ создан Институт перспективных образовательных технологий, его возглавила Светлана Котенкова, «которая уже формирует коллектив».

Новых технологий для дистанционного обучения, по словам Гафурова, сейчас разработано достаточно, их нужно адаптировать к реалиям и возможностям КФУ. На сегодня университет заключил соглашения с рядом поставщиков оборудования для перехода в полноценный «дистант», в том числе онлайн-программ. Следующая задача — сформировать «депозитарий» этих программ, в котором в последующем «каждый сумеет выбрать то, что ему больше нравится».

— Мы также пересмотрим наши образовательные программы в целом, они, наверное, в большей степени будут ориентированы на новые прорывные направления, — сказал Гафуров. — Это не только цифровые технологии, но и нанотехнологии, и все то новое, что необходимо для полноценной реализации национальных проектов… То, что происходит с пандемией, подтолкнуло академическое сообщество перейти к решению этих вопросов.

В мае — «маяться» на самоизоляции

Самое большое количество вопросов, поступивших в этот раз на прямую линию, касалось чисто организационных моментов. Студенты спрашивали, ждать ли в конце года возвращения на очное обучение, каковы шансы получить положительный ответ на петицию об отмене ГИА и перерасчет за платное обучение в связи с введением «дистанта». Преподаватели и сотрудники вуза интересовались, не скажется ли самоизоляция на оплате труда. А абитуриенты переживали о том, как будет проходить прием в университет.

Ректор сообщил: этот год завершать совершенно точно придется, соблюдая дистанцию, но отменить ГИА не получится, если эти экзамены предусмотрены государственным образовательным стандартом:

— Есть вузы, которые работают по собственным стандартам — там это возможно... В остальных случаях без ГИА диплом будет просто недействительным.

Завершится учебный процесс, как уточнил ректор, во второй половине июня.

Перерасчета студентам-«платникам», лишившимся общения с преподавателями вживую, Ильшат Гафуров не обещал — сослался на то, что «программа полноценная, ее стоимость опирается на затраты на ее создание», и добавил, что «дистант» не надо путать с заочным обучением — тут качество совсем другое. А что касается премий и доплат работникам вуза — ректор гарантировал их выплату, за исключением «праздничных», вроде премии к майским праздникам или ко дню рождения университета:

— У нас есть обязательства по выполнению указа президента страны.

Главное — распознать абитуриента в лицо

Что касается особенностей условий приема в КФУ на фоне коронавируса, то особый интерес к ним проявили в первую очередь зарубежные абитуриенты. На вопрос представителя «Россотрудничества» в Таджикистане, будут ли прямые наборы в КФУ, в частности на бюджетные места, в новых реалиях, то есть в условиях пандемии, и возможно ли онлайн-тестирование, например, на базе представительств, Гафуров ответил:

— Да, это возможно, но только после снятия карантина, который может быть продлен и в других странах.

Но чтобы сделать это, заметил он, нужен хороший интернет, обеспечивающий работу программы распознавания лиц, чтобы иметь гарантию того, что экзамен сдает именно тот человек, который будет впоследствии учиться, — «и можно будет это из дома делать». Системы онлайн-приема есть в Худжанде и в Душанбе, напомнил Гафуров, а бюджетные места для иностранцев есть, на них выделяется квота.

«Бесплатных студентов не бывает»

На вопрос «Реального времени», как в КФУ планируют реализовывать предложение президента России Владимира Путина ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в российских вузах, Ильшат Гафуров ответил, что в прошлом году в университет поступило порядка 5600 бюджетников при общем количестве мест 15 000, а в нынешнем для них зарезервировано 5330 мест. И уточнил, что президент «вел речь о 2021-м и последующих годах».

Ректор КФУ добавил, что с учетом реалий сегодняшнего дня эти места будут в первую очередь выделяться для будущих медиков, педагогов и инженеров. Уже с этого года пересматривается количество целевых мест для них, поскольку именно эти специалисты в первую очередь необходимы для успешной реализации приоритетных нацпроектов.

А вопрос о том, кого ректор старейшего казанского вуза считает перспективнее в плане учебы и развития науки — «отличников», которые набрали достаточно баллов, чтобы пройти на дефицитные «бесплатные места», или поступивших на коммерческой основе, он улыбнулся и заметил, что «для университета нет бесплатных студентов — платит за всех либо государство, либо предприятия, либо сами учащиеся», и рассказал, что те, кто начинает учиться на платном отделении, со временем могут «раскрыться» и даже перейти на освободившиеся бюджетные места.

Кроме того, сообщил Гафуров, порядка 2 тысяч абитуриентов в России в этом году примут вне конкурса — это медалисты и победители олимпиад.

Инна Серова