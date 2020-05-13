На сайте правительства РФ появился раздел со всеми мерами поддержки в период пандемии

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На сайте правительства РФ появился раздел, содержащий все меры поддержки экономики в период пандемии коронавируса.

На сайте можно ознакомиться с планом преодоления последствий и отчетами о текущей ситуации в борьбе с инфекцией. Далее по разделам можно ознакомиться с мерами поддержки различных отраслей экономики и узнать, какие меры подходят именно вам. Информация поделена на категории: бизнес, население, а также системные меры поддержки.

Ранее Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.

