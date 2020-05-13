«Перед смертью трясло и скрутило»: в Казани активизировались догхантеры

Фото: соцсети

Пользователи соцсетей сообщили об истреблении собак на улице Ползунова. По словам пользователя, за вчерашнее утро были отравлены сразу три собаки.

«В 8 утра нашли один труп собаки, к часам 12 наши уже другой. Буквально через час на глазах умерло еще одно животное. Перед смертью собаку трясло и сильно скрутило. За этим наблюдали дети, которые играли во дворе. Найти убийцу пока не получается», — написал автор, прикрепив фотографии умерших собак и видео с кадрами предсмертной агонии пса (редакция не публикует его из соображений этичности, — прим. ред.).



Ранее Нижняя палата российского парламента приняла законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными, предполагающее лишение свободы на срок до 5 лет.

