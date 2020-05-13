Аграрии Татарстана предрекли прибыльный год

Фото: Ильи Репина

Аграрии Татарстана заявили, что сложившиеся условия позволяют строить планы на хороший урожай.

— Озимые очень хорошо перезимовали, вовремя их подкормили. Весна для них была мягкой, поэтому все необходимые фазы они прошли в благоприятном для культур режиме. Думаю, урожай будет очень хороший, если, конечно, не случится засухи. Для яровых тоже пока все складывается хорошо. Осадков было много, тепло, поэтому быстро все всходит. Если будут дожди и не будет жары, то должен быть хороший год, — дает свой прогноз главный агроном Управления сельского хозяйства и продовольствия в Арском районе Раиль Шакирзянов.

Солидарен с ним и экс-министр сельского хозяйства. «Преимущества этого года — хорошая влагообеспеченность, озимые хорошо перезимовали, и это серьезная основа для высокого урожая. Если летом погода будет благоприятной, то по озимым у нас будет очень серьезный задел», — считает Ахметов.

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