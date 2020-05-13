Экс-форвард «Ак Барса» Фрэттин может перейти в «Барыс»

Бывший нападающий «Ак Барса» Мэттью Фрэттин ведет переговоры о своем переходе в клуб КХЛ «Барыс». Об этом со ссылкой на пресс-службу казахстанской команды сообщает издание Vesti.kz.

«Барыс» заинтересован в подписании договора с Фрэттином. Клуб ведет переговоры», — рассказали в пресс-службе.

В минувшем сезоне Фрэттин выступал за «Ак Барс», куда перешел прошлым летом из «Барыса». В составе казанского клуба он провел 56 матчей, в которых набрал 28 (8+20) очков. В плей-офф канадец отметился 5 (3+2) в 4 встречах с «Нефтехимиком» и помог команде пройти во второй раунд Кубка Гагарина.

В конце апреля у Фрэттина закончился контракт с «Ак Барсом» и казанский клуб решил не продлевать соглашение с хоккеистом. О других трансферных решениях казанцев можно почитать в материале «Реального времени».