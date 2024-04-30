Сегодня состоится третий матч финальной серии чемпионата России по волейболу

Сегодня состоится третий матч финальной серии чемпионата России по волейболу. Матч пройдет в Москве в 18.00. На площадке встретятся «Зенит-Казань» и московское «Динамо». В настоящее время счет по играм 2:0 в пользу казанцев.

Однако после первого матча капитан казанской команды Артем Вольвич отмечал, что не стоит относиться к «Динамо» с недооценкой, поскольку это сильная команда, которая в силах побеждать в матчах, проигрывая 2:0.

Ранее «Зенит-Казань» одержал победу в первом матче финальной серии кубка России по волейболу. Казанская команда в стенах родного Центра волейбола одержала верх над московским «Динамо». Итоговый счет встречи 3:0 в пользу казанцев.

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Разиль Самигуллин