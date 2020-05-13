Главный пульмонолог ФМБА дал рекомендации россиянам, подозревающим у себя COVID-19

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Директор НИИ пульмонологии при ФМБА России Александр Аверьянов по пунктам рассказал, что делать россиянам с симптомами коронавирусной инфекции.

По мнению профессора, в первую очередь нельзя заниматься самолечением. Почти все попавшие с COVID-19 в реанимацию не прибегали к помощи врачей.

«Еще раз подчеркиваю, человек может не чувствовать одышки, но у него могут быть диффузно поражены легкие. Нужно измерить сатурацию кислорода. Нужно чтобы врач оценил состояние других ваших органов», — сказал Авреьянов в интервью Максиму Шевченко.

При этом эксперт пояснил, что если врач выяснил, что пациенту ничто не угрожает и решил оставить его дома, то этому тоже стоит доверять. Такие больные как правило легко переносят инфекцию.